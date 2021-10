Per giorni non si è fatto che parlare della fine del matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi, una rottura causata da un tradimento del noto e stimato calciatore. Era stata proprio lei a comunicare ai suoi tantissimi fan su Instagram che tra lei e il marito era finita. Pentito di averla tradita lui ha fatto di tutto per ottenere il suo perdono e alla fine c’è riuscito, i due sono infatti tornati insieme.

I loro tantissimi fan si sono chiesti come siano andate davvero le cose tra loro. Ieri con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, a corredo di una loro foto, Wanda Nara ha raccontato il motivo che l’ha spinta a riconciliarsi con Mauro Icardi. La nota procuratrice argentina nel post ha scritto che le foto pubblicate negli ultimi mesi dimostrano quanto fossero felici e uniti, ciò che è successo però l’ha davvero ferita. Ha rivelato di aver chiesto ogni giorno in divorzio al marito, quando anche lui si è reso conto che non si poteva tornare indietro ha accettato di mettere fine al loro matrimonio se era l’unico modo per porre fine a tanto dolore.

Wanda Nara svela cosa le ha fatto cambiare idea sul divorzio con Mauro Icardi

Wanda Nara ha spiegato che lei e Mauro Icardi sono andati dall’avvocato e in due giorni il marito ha accettato tutte le condizioni arrivando ad un accordo. Il giorno seguente le ha però scritto una lettera che le ha fatto cambiare idea sul divorzio. Il marito le ha scritto di averle dato tutto e che sperava che potesse essere felice perché ciò avrebbe reso felice anche lui. La moglie del calciatore ha poi scritto: “Lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia.” La Nara ha poi concluso dicendo: “L’importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo Mauro”.