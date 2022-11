Wanda Nara si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni in merito alla fine del suo matrimonio con Mauro Icardi. A quanto pare il tradimento del calciatore non ha segnato la fine del loro amore, a farlo sarebbe stato altro. Cosa? Il fatto che lui non la facesse lavorare, a rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista concessa a Vanity Fair.

Per anni la nota showgirl argentina si è dedicata alla famiglia. Ora che i figli sono più grandi vorrebbe tornare a lavorare in televisione, in Argentina. A quanto pare molte sono le conduzioni che le sono state proposte. Un desiderio quello di Wanda Nara che al marito non faceva però piacere, stando alle sue parole il calciatore non ama che lei tolga del tempo alla famiglia. Durante l’intervista ha fatto sapere che Mauro Icardi non si arrendete, continuamente infatti prova a riconquistarla. In merito ad una possibile riconciliazione lei ha però detto: “Se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo.”

Eppure, nonostante le rivelazioni sul divorzio al momento Wanda Nara e Mauro Icardi sono insieme alle Maldive per qualche giorni di vacanza e relax. Ai suoi fan su Instagram il calciatore ha detto di essere felice e di sentirsi fortunato. Proprio per questo motivo in molti si chiedono se tra i due sia davvero finita oppure no. Si attendono quindi nuove indiscrezioni per sapere come stanno realmente le cose tra loro.