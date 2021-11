Si continua a parlare della storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi, i due nelle ultime settimane stanno vivendo momenti molto difficili a causa del tradimento di lui con l’attrice China Suarez. Il programma Resumen Blue de Cada Mañana ha riportato ciò che a quanto pare ha raccontato l’attrice. La moglie del noto calciatore dopo aver trovato alcuni messaggi sul cellulare dell’uomo ha deciso di chiamare la Suarez.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara e Mauro Icardi, è finita: spunta un video hot di China Suarez

Wanda Nara è andata su tutte le furie quando ha scoperto che l’attrice e Mauro Icardi dopo una partita si sono incontrati a Parigi in un albergo. La procuratrice quando ha chiamato China Suarez le ha detto che aveva visto il telefono del marito e che sapeva tutto, anche sul loro incontro. L’attrice e modella le ha confermato che si sono incontrati, si è poi lasciata sfuggire una rivelazione shock. Di che si tratta? Questo è ciò che ha detto: “La verità è questa, ero con tuo marito, ma stai tranquilla che ci sono stati solo baci. Abbiamo provato in un modo, poi in un altro, ma Mauro non ci è riuscito”. La conduttrice del programma ha detto che probabilmente Icardi era nervoso o forse si sentiva in colpa.

Sembra quindi che Mauro Icardi avesse tutte le intenzioni di tradire la moglie con China Suarez, sul più bello però non sono riusciti a spingersi oltre a causa di un ‘problema tecnico’. Il calciatore aveva invece dato una versione diversa ai suoi compagni di squadra dicendo che non avevano consumato perché lui aveva la febbre.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara aveva chiesto il divorzio a Icardi: svela perché ha cambiato idea