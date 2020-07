Tina Cipollari ha lasciato Vincenzo per riconciliarsi con Chicco? La verità

Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Tina Cipollari e il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, da qualche mese si parla però di una presunta crisi tra loro. Stando a quanto ha rivelato il settimanale Di Più Tv i due non sarebbero riusciti a risolvere le incomprensioni nate nella loro relazione, proprio per questo avrebbero deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore durata quasi due anni.

Stando alla nota rivista sarebbe stata Tina Cipollari a lasciare il fidanzato perché non voleva più vivere una relazione a distanza. La storica opinionista di Uomini e Donne insieme ai figli vive e lavora a Roma, lui invece a Firenze. A quanto pare ci sarebbe anche un altro motivo dietro la rottura della Cipollari con Vincenzo Ferrara. Quale? Un suo presunto riavvicinamento all’ex marito Chicco Nalli. Un amico della coppia alla rivista ha rivelato: “Tina era stanca di vivere un amore a distanza ma soprattutto ha sempre sperato di ritrovare una certa intesa con suo marito, anche per il bene dei loro bambini. Ora vuole impegnarsi anche per rimettere insieme la sua famiglia, in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre puntato”.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati a causa di Chicco Nalli? Ecco svelata la verità

Tina Cipollari ha davvero lasciato il fidanzato Vincenzo per cercare di riconciliarsi con Chicco Nalli con il quale si sarebbe riavvicinata negli ultimi tempi? Sembra proprio di no, a smentire il gossip ci ha pensato poche ore fa il noto hair stylist. Tramite un commento su Instagram ha accusato chi ha rivelato il gossip di essere solo un bugiardo. A detta sua la gente scrive fake news perché non ha nulla da dire. Poco dopo la smentita di Nalli, anche la Cipollari ha rotto il silenzio, ha smentito di essersi lasciata con il fidanzato.