Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme? Il gesto di lei parla chiaro

Da giorni non si fa che parlare della fine della storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. È stata lei stessa sabato sera a lasciar intendere che la loro relazione fosse giunta al termine scrivendo la seguente frase sulle sue Instagram Stories: “Hai rovinato un’altra famiglia per una pu…”. Con le sue parole ha fatto capire che il marito (ex?) l’ha tradita. Sul web è saltato fuori il nome di Eugenia Suarez, a quanto pare il calciatore avrebbe tradito con lei la moglie.

Wanda Nara sul suo profilo Instagram ha smesso di seguire il calciatore e ha rimosso tutte le loro foto di coppia. Lui nella serata di ieri ha rotto il silenzio pubblicando alcune loro foto, un gesto che ha fatto pensare che si fossero riconciliati. C’era chi pensava che dietro ci fosse uno scherzo architettato da Le Iene. A quanto pare però non è così, quello di Mauro Icardi probabilmente era solo un modo per cercare di riconquistare la nota showgirl e modella. Lei stamattina ha lanciato un altro chiaro messaggio che conferma la loro rottura.

Tramite una storia pubblicata su Instagram ha mostrato la sua mano senza l’anello al dito e ha scritto: “La mia mano mi piace di più senza anello”. Sembra quindi che la crisi tra i due continui e che, almeno per il momento, Wanda Nara non ha nessuna intenzione di tornare insieme al marito Mauro Icardi.

