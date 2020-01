Ivana Icardi attacca Wanda Nara: “Sei veramente sfacciata, senza ritegno”

Ivana Icardi torna ad attirare l’attenzione del gossip, la sorella del noto calciatore Mauro Icardi in passato si è spesso scagliata contro la cognata Wanda Nara, accusandola di aver allontanato il fratello da lei e dalla sua famiglia. La Icardi ha sempre detto di voler recuperare il suo rapporto con suo fratello, il loro distacco la fa stare male.

La sorella del calciatore ha scritto una lettera a Wanda Nara, pubblicata sul settimanale Di Più dove parla della situazione economica delicata della sua famiglia, ribadendo che prima del suo ingresso al Grande Fratello argentino il loro rapporto era buono. Dure parole quelle che Ivana Icardi ha riservato alla cognata, tra le tante cose nella lettera si legge: “Sei veramente sfacciata, senza ritegno. Mi hai allontanato da mio fratello perché non ti stava bene che entrassi al Grande Fratello argentino. E adesso cosa fai? Partecipi come opinionista al Grande Fratello italiano!” L’ex gieffina ha deciso di scrivere una lettera a Wanda perché pensa che sia l’unica speranza che ha per riconciliarsi con il fratello.

Ivana Icardi si scaglia contro Wanda Nara, l’ex gieffina le scrive una lettera su Di Più

Ivana Icardi ha continuato ad attaccare Wanda Nara, dicendo di aver capito chi è solo con il tempo. A detta sua vuole essere l’unica stella attorno a Mauro Icardi. L’ex gieffina ha fatto sapere di averla difesa in passato dopo la sua rottura con Maxi Lopez. In molti la accusavano di essere una rovina famiglie, lei era dalla loro parte solo perché ancora non la conosceva bene. All’ex cognata ha chiesto se le sembra giusto che suo marito non abbia rapporti con sua sorella. La Icardi ha poi concluso dicendo: “Al di là del passato, dei problemi, dei dissapori, vuoi aiutare tuo marito a ritrovare sua sorella o vuoi tenertelo tutto per te? Pensaci, Wanda”.