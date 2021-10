“Io e la mia attrice spaziale Julia Peresild abbiamo volato attraverso tutti gli strati dell’atmosfera!”. Questo il ringraziamento che Klim Shipenko, regista del film spaziale The Challenge, ha rivolto a tutta la sua troupe.

Una sfida che ancora non si è interrotta quella tra Usa e Russia. Dapprima il primo uomo sulla Luna e ora le prime riprese nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Soyuz MS-18. È in programma infatti un altro film americano che prevedrà delle riprese extra-terrestri con protagonista Tom Cruise in accordo con la Nasa ed Elon Musk.

La Peresild, nata nel 1984 e nota al pubblico russo per il suo ruolo nella serie Santa Lucia, interpreta qui il ruolo di un chirurgo inviato nello spazio per salvare la vita di un’astronauta che necessita di un intervento urgente. Attrice e regista sono saliti a bordo della navicella spaziale il 5 ottobre e sono rientrati, in Kazakistan proprio ieri. Dodici giorni di riprese che più che fuori dal comune, si possono tranquillamente definire “fuori dal mondo“. Ad accompagnarli in questo viaggio c’era Oleg Novitski, astronauta classe ’71 e vero esperto dei viaggi spaziali.

Shipenko, in questi dodici giorni, è stato regista, costumista, truccatore, fonico. Su una navicella spaziale infatti gli spazi sono estremamente ridotti ed è impensabile poter avere una troupe completa a servizio di ogni necessità. La sfida perciò è stata proprio quella di reinventarsi un set a migliaia di chilometri dal terreno terrestre. The challenge, titolo provvisorio come spiega la Repubblica, pare quindi riferirsi non solo alla sfida di un medico che deve operare nello spazio, ma anche a quella che regista, attrice, troupe e corpo spaziale hanno dovuto affrontare. Le intenzioni erano grandiose, ma nessuno aveva la sicurezza che le riprese sarebbero davvero “decollate“.

Grande è l’entusiasmo che trapela dalla pagina social del regista; se il film andrà in porto si potrà veramente parlare di un nuovo cinema capace di abbattere ogni tipo di frontiera.

