Film che fanno piangere: le scene più strazianti di sempre

Film che fanno piangere: un must! A tutti è capitato di scoppiare in un pianto incontrollabile davanti a qualche scena di film. Quando si rinviene da quel momento catartico, la sensazione è di avere perso il cervello. Eppure nulla ci frenerà dal farlo ancora e ancora, di fronte all’ennesimo film strappalacrime che guarderemo un po’ per masochismo e un po’ perché una pellicola capace di generare emozioni tanto forti merita di essere vista. Ecco 10 cult che faranno crollare anche i più duri di voi!

Film che fanno piangere, 10 scene strappalacrime

1. Interstellar (2014)

Tra i film che fanno piangere Interstellar è sicuramente ai primi posti. La storia del legame tra padre e figlia, del senso di colpa per gli anni di separazione, non può lasciarvi indifferenti. Christopher Nolan è indubbiamente un mago nel creare immagini di forte impatto. La scena in cui un magistrale Matthew McConaughey si trova di fronte ai 23 anni di messaggi da parte della figlia, è un vero colpo al cuore.

2. Hachiko (2009)

Hachiko è un film del 2009 diretto da Lasse Hallström, basato sulla storia vera dell’omonimo cane giapponese. Riconosciuto per essere un dei film che fanno piangere di più in assoluto, racconta la storia del rapporto speciale tra un cane e il suo padrone. Provate a non piangere!

3. Se mi lasci ti cancello (2004)

L’intro di Eternal Sushine of a Spotless Mind, titolo originale di Se mi lasci ti cancello, è sufficiente per farvi capire a cosa andrete incontro guardando questo incredibile cult diretto da Michel Gondry.

4. Il miglio verde (1999)

Il miglio verde è uno dei film emotivamente più forti che vi capiterà di vedere. Il titolo descrive quel percorso che i condannati a morte devono compiere per raggiungere il luogo dell’esecuzione dalla propria cella. Il film racconta la storia di Paul Edgecombe, capo guardia di una prigione, e del suo incontro con il carcerato John Coffey, condannato con l’accusa di aver ucciso due bambine.

5. Beautiful Boy (2018)

Beautiful Boy racconta la storia di David, un giornalista in carriera, e del figlio Nicholas, diciottenne e tossicodipendente. È la narrazione dell’amore di un padre per un figlio, immenso ma impotente di fronte a un dramma così grande. Un consiglio: preparate i fazzoletti.