Noto, muore bimba di 10 mesi: avrebbe ingerito candeggina

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri 9 maggio 2024 a Noto, in provincia di Siracusa, dove una bimba di solo 10 mesi ha perso la vita. I medici hanno fatto di tutto per cercare di salvarle la vita, ma ogni loro tentativo si è rivelato del tutto inutile. Cosa è accaduto? Stando alle prime informazioni sul caso avrebbe ingerito del detersivo tra le mura domestiche, molto probabilmente si tratta di candeggina.

Sono state le disperate urla della madre ad attirare l’attenzione dei vicini di casa. La piccola è stata immediatamente trasportata all’ospedale Trigona a Noto, al pronto soccorso i medici hanno fatto di tutto per tenerla in vita ma poco dopo il suo arrivo il cuore ha smesso di battere e non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso. Le forze dell’ordine indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la tragica vicenda, l’ipotesi al momento è quella dell’incidente domestico.

Stando alle prime ipotesi degli inquirenti la bimba di dieci mesi approfittando di un momento di distrazione della madre potrebbe aver messo la testa dentro un secco contenente acqua e candeggina. Il secchio potrebbe anche esserle caduto addosso mentre gattonava.

LEGGI ANCHE -> Recale, 74enne tenta di accoltellare la figlia: finisce ai domiciliari