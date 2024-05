Recale, 74enne tenta di accoltellare la figlia: finisce ai domiciliari

I fatti si sono svolti nella giornata di martedì 7 maggio 2024 a Recale, comune in provincia di Caserta, dove un uomo di 74 anni si è scagliato con violenza contro la figlia, una donna di 38 anni. Il motivo? Non riusciva ad accettare che il suo matrimonio fosse giunto al capolinea e che da qualche mese avesse intrapreso una nuova relazione con un altro uomo.

Dallo scorso marzo, quando la vittima ha iniziato la nuova frequentazione sentimentale, il padre la faceva vivere nel terrore. In varie occasioni l’ha minacciata e aggredita, costringendola a cambiare le sue abitudini e le sue scelte. Nel pomeriggio di martedì la 38enne si trovava insieme al fidanzato a Recale, nei pressi di un bar in via Municipio, non appena il padre li ha visti è andato su tutte le furie. L’uomo ha colpito la figlia sul viso con un violento pungo, ha poi estratto un coltello e ha tentato di accoltellarla.

Fortunatamente coloro che hanno assistito alla violenta scena gli hanno impedito di continuare a ferire la donna e dopo aver allarmato le forze dell’ordine queste si sono precipitate sul posto. Agli agenti la donna ha raccontato che dopo averla aggredita il padre ha anche provato ad investirla con la sua Apecar. Dopo mesi di maltrattamenti e minacce la 38enne ha finalmente trovato il coraggio di denunciare il padre che è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari.

