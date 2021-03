Marino, aggredisce ex poi morde un poliziotto e gli stacca un dito: arrestato

I fatti si sono svolti a Marino, paese di Castelli Romani. Un ragazzo di 26 anni si è presentato a casa dell’ex compagna e ha tentato di forzare la porta del suo appartamento prendendola a calci. L’ha anche colpita con un martello. In passato l’aveva già aggredita e minacciata, lei aveva poi trovato il coraggio di mettere fine alla loro relazione. Vedendo l’ex compagno su tutte le furie, in preda alla paura la vittima si è chiusa in camera da letto e ha allarmato le forze dell’ordine.

Immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda avvenuta a Marino. Alla vista degli agenti il 26enne non si è affatto calmato, la sua ira è infatti aumentata. L’uomo si è scagliato contro di loro, questi con non poca fatica sono riusciti ad immobilizzarlo per arrestarlo. Mentre i poliziotti cercavano di tenerlo fermo, con molta violenza ha morso la mano di uno di loro staccandogli la falange.

Il poliziotto è stato portato d’urgenza all’ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, fortunatamente i medici sono riusciti a riattaccargli la falange al dito. Anche un altro poliziotto ha dovuto fare ricorso alle cure mediche, lui ha però riportato ferite meno gravi curabili in dieci giorni. Il 26enne è stato arrestato con le gravi accuse di violenza e lesioni gravissime, con l’aggravante di aver aggredito anche gli agenti.