Marino, accoltella il genero per difendere la figlia: arrestato 56enne

La violenta aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri a Marino, comune della città di Roma. Intorno alle 18.30 un uomo moldavo di 38 anni, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, ha picchiato con violenza la compagna. Terrorizzata e in lacrime la donna ha chiamato il padre per chiedergli aiuto.

In seguito alla richiesta di aiuto della figlia il 56enne, anche lui moldavo, è andato su tutte le furie e si è precipitato a casa della coppia per difendere la figlia dalle percosse del compagno violento. Accecato dalla rabbia, l’uomo ha preso un coltello da cucina e ha accoltellato il genero al petto e al polso ferendolo gravemente. Ad allarmare i soccorsi sono stati i familiari, spaventati per ciò che era appena successo in casa. Dopo la segnalazione immediato è stato l’arrivo di un’ambulanza sul luogo della drammatica aggressione avvenuta ieri pomeriggio a Marino.

Il personale medico del 118 ha trasportato d’urgenza il 38enne in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo l’aggressione subita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per cercare di chiarire l’esatta dinamica della violenta vicenda. Dopo aver svolto le dovute indagini, gli agenti hanno arrestato il 56enne con la grave accusa di tentato omicidio.