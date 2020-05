Colle Salario, accoltella alla gola il vicino di casa dopo una lite: arrestato

La violenta vicenda si è svolta intorno alle 20 di domenica 17 maggio 2020 a Colle Salario, una frazione di Roma. Una lite tra vicini di casa ha sfiorato la tragedia, un uomo di 66 anni in preda alla furia ha accoltellato il suo vicino alla gola. A lanciare l’allarme è stato un loro vicino di casa dopo aver sentito le forti urla e le richieste di aiuto provenire dal suo condominio, una palazzina situata in via Monteciccardo.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta aggressione avvenuta domenica sera a Colle Salario. Giunti sul posto i poliziotti hanno visto il 48enne ferito, il suo vicino di casa lo aveva colpito alla gola con un fendente. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione subita dopo la lite. È stato ricoverato in gravi condizioni, sembra però che non sia in pericolo di vita.

Intanto, gli agenti hanno subito rintracciato e bloccato il 66enne, colpevole di aver aggredito il suo vicino di casa dopo una furiosa lite. L’uomo è stato quindi arrestato con la grave accusa di tentato omicidio. I poliziotti hanno ritrovato anche il coltello usato durante l’aggressione e lo hanno sequestrato.