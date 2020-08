Rho, 47enne accoltella il marito alla pancia: arrestata per tentato omicidio

La brutale aggressione si è svolta nel pomeriggio di ieri, domenica 9 agosto 2020 a Rho, comune della città di Milano. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche, una donna di 47 anni di origine romena ha perso il controllo e ha aggredito violentemente il marito rischiando di ucciderlo. I due stavano litigando animatamente all’interno della loro abitazione situata in via Grazia Deledda. Lei improvvisamente ha impugnato un coltello da cucina e ha ferito il marito.

La 47enne ha accoltellato il marito alla pancia, sotto l’ombelico. Dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dall’appartamento della coppia, sono stati probabilmente i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al furioso e violento litigio. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta intorno alle 14.30 di ieri. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza. Dopo aver prestato i primi soccorsi all’uomo, i sanitari del 118 lo hanno portato d’urgenza in ospedale.

Fortunatamente l’uomo non sembra essere in pericolo di vita. I medici gli hanno però riscontrato una ferita profonda all’addome che gli ha causato la lacerazione del colon traverso. La vittima si trova in ospedale in osservazione. La moglie è stata invece arrestata con la grave accusa di tentato omicidio. Dopo l’arresto la donna è stata portata nel carcere di San Vittore.