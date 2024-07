Villalba, aggredisce una donna per strada con un taglierino: arrestato 66enne

Sfiorata la tragedia a Villalba, frazione del comune di Guidonia Montecelio in provincia di Roma, dove un uomo di 66 anni si è scagliato con violenza contro una donna per strada. Il motivo? Al momento la causa del suo insano gesto non è ancora nota, la vicenda però si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia senza il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Stando alle prime informazioni sul caso la vittima, una donna di 33 anni, stava passeggiando con il compagno quando è stata raggiunta dalla furia inspiegabile del 66enne. Alcuni testimoni hanno raccontato che senza dire una parole l’aggressore ha colpito la donna al volto con un taglierino provocandole una profonda ferita alla guancia, non troppo distante dalla gola. Ad accorgersi di ciò che stava accadendo anche un Carabiniere libero dal servizio che è intervenuto immediatamente per evitare che la situazione continuasse a degenerare.

Nel frattempo il 66enne, già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti per stalking, aveva iniziato una colluttazione con il compagno della 33enne. L’agente ha dovuto estrarre la sua pistola per disarmarlo. Sul posto, a Villalba, immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118. Anche l’aggressore ha riportato alcune lesioni, si trova infatti ricoverato e piantonato presso il Policlinico Umberto I di Roma, dovrà rispondere all’accusa di tentato omicidio.

