Roma, tenta di uccidere il coinquilino con un pugnale: arrestato 53enne

La violenta vicenda si è svolta nella serata di ieri a Roma, all’interno di un’abitazione situata in via dei Castani. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo romano di 53 anni si è scagliato con violenza contro il suo coinquilino, un 55enne di origine egiziana. È successo intorno alle 22, dopo che uno dei due è rientrato a casa.

Il 53enne ha iniziato ad inveire contro il coinquilino, continuava a ripetergli che doveva andare via altrimenti lo avrebbe ucciso. Subito dopo ha preso un pugnale e lo ha colpito al petto provocandogli una ferita profonda. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, preoccupati dopo aver sentito le urla provenire dal loro appartamento. Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta ieri sera a Roma, sul posto anche i sanitari del 118.

Il 55enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo essere stato aggredito dal suo coinquilino, al momento è ricoverato in prognosi riservata. In seguito all’accaduto il 53enne aveva tentato di darsi alla fuga ma è stato rintracciato poco dopo. L’uomo è stato arrestato con la grave accusa di tentato omicidio ed è stato portato in carcere.

