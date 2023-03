I fatti si sono svolti nella giornata di mercoledì 1 marzo a Roma, intorno all’ora di pranzo. Protagonista della vicenda un uomo di 48 anni già noto alle forze dell’ordine. In molti hanno allarmato i soccorsi segnalando la presenza di una persona in preda all’ira all’interno del condominio, era totalmente fuori di te.

In seguito alle varie segnalazioni la Polizia si è immediatamente recata sul posto, a Roma. Giunti all’interno del condominio hanno trovato il 48enne su tutte le furie che continuava a suonare il citofono della madre ininterrottamente. Probabilmente non aveva un posto in cui vivere, infatti aveva occupato una parte del pianerottolo della donna. L’uomo era molto agitato, aveva cercato di convincere la madre a dargli dei soldi ma lei non ha aperto la porta.

Il 48enne, un ex pugile, era uscito dal carcere solamente da 13 giorni, era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ai danni dell’anziana madre. Non appena ha visto i poliziotti ha chiesto anche a loro dei soldi per poter comprare le sigarette e bevande alcoliche. Quando gli agenti hanno provato a fermarlo li ha colpiti con calci, testate e pugni. Dopo una colluttazione i militari sono riusciti a bloccarlo, l’uomo è indiziato dei reati di tentata estorsione aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

