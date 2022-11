Roma, picchia la madre e la minaccia per soldi: arrestato 22enne

La violenta vicenda si è svolta a Roma, nel quartiere Alessandrino, dove un ragazzo si 22 anni si è scagliato con violenza contro la madre 46enne. L’ha anche minacciata di morte con un coltello. Il motivo? Pretendeva da lei dei soldi, di fronte al suo rifiuto è andato su tutte le furie e l’ha picchiata.

L’aggressione è avvenuta all’interno di un’abitazione a Roma, situata davanti alla caserma dei carabinieri. In preda alla paura la vittima è uscita di casa e si è rifugiata dentro un negozio. Dopo aver sentito le forti urla tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri. I militari hanno trovato il ragazzo in preda all’ira, aveva ancora il coltello tra le mani. Dopo essere stata aggredita dal figlio la 46enne è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. I medici le hanno riscontrato la frattura di una costola e una forte contusione al ginocchio.

Agli agenti la vittima ha confessato che non era la prima volta che il 22enne la aggrediva per soldi, lei ha rifiutato la sua ennesima richiesta di denaro per paura che comprasse sostanze stupefacenti. Gli alti episodi di violenza erano avvenuti sempre tra le mura domestiche, fino ad ora però la 46enne non aveva trovato il coraggio di denunciare il figlio. Dopo l’arresto nei confronti del ragazzo è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, l’obbligo di presentarsi ogni giorno in caserma e il divieto di avvicinamento alla madre.

