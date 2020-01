Roma, aggredisce la compagna, lei chiama i carabinieri: 37enne arrestato

Ennessimo episodio di violenza sulle donne, la violenta vicenda si è svolta a Roma. Un uomo italiano di 37 anni, a seguito di una lite scoppiata tra le mura domestiche per motivi banali, ha insultato e picchiato ancora una volta la sua compagna. La donna, in preda alla paura e stanca di subire i maltrattamenti del compagno violento, ha approfittato di un suo momento di distrazione per allarmare le forze dell’ordine.

In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo visibilmente agitato, stava continuando ad insultare e aggredire la compagna, sia verbalmente che fisicamente. Il 37enne è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Bracciano con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna.

Dopo l’aggressione la vittima è stata subito accampognata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. I medici dopo averla visitata e medicata l’hanno dimessa con una prognosi di alcuni giorni. Dopo l’arresto dell’ex compagno violento, la donna potrà finalmente tornare a vivere la sua vita con serenità, senza avere più paura di essere picchiata, insultata e maltrattata dal 37enne.