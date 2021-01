Borgoratti, maltrattata da anni dal compagno: lo fa arrestare dalla Polizia

È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 19 gennaio 2021 a Borgoratti, comune della città di Genova. Da anni un uomo di 45 anni picchiava e maltrattava la compagna, soprattutto quando era ubriaco. Ieri, dopo una lite scoppiata per banali motivi, ha tentato di picchiarla per l’ennesima volta ma dopo aver perso l’equilibrio è caduto a terra. Era completamente ubriaco.

In preda alla paura e stanca di subire i maltrattamenti del compagno violento, la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione della donna i poliziotti si sono subito recati sul luogo della vicenda avvenuta ieri pomeriggio a Borgoratti. L’uomo era ancora a terra, urlava contro la compagna e la minacciava per aver chiamato la Polizia. Agli agenti la donna ha raccontato che l’uomo aveva iniziato a maltrattarla sin dall’inizio della loro relazione, nata nel 2017. Durante il periodo di lockdown le cose erano un po’ migliorate. Quando però il 45enne ha ricominciato a bere anche le aggressioni sono ricominciate.

Da anni la picchiava e maltrattava, in più occasioni la vittima era stata costretta a recarsi in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse del compagno violento. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, anche a causa di un’accusa di tentato omicidio. Il 45enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato nel carcere di Marassi.