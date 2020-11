Fonte Nuova, picchia e minaccia la compagna con un coltello: arrestato

La violenta vicenda si è svolta a Fonte Nuova, comune della città di Roma. Un uomo di 43 anni ha minacciato, insultato e picchiato la compagna, una donna di 44 anni. Non era la prima volta che l’uomo la aggrediva. Stanca di subire i maltrattamenti dell’uomo la vittima ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento del carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta a Fonte Nuova. Giunti all’interno dell’appartamento della coppia gli agenti hanno trovato il 43enne agitato e arrabbiato, tra le mani aveva un coltello con il quale aveva minacciato di morte la compagna. Anche i figli della coppia, di 6, 8 e 12 anni hanno assistito al violento episodio. La 44enne è stata portata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite. I medici le hanno riscontrato contusioni alla coscia destra e alle dita di una mano, l’hanno poi dimessa con una prognosi di 5 giorni.

All’interno dell’appartamento della coppia dopo la perquisizione è stata trovata una busta con circa 20 grammi di marijuana. Il 43enne è stato arrestato dai carabinieri per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. Nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari che dovrà scontare a casa dei suoi genitori.