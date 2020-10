Melegnano, maltratta e minaccia di morte la compagna: 28enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna maltrattata e minacciata dal compagno violento, un 28enne del Marocco da tempo in Italia, i fatti si sono svolti nella mattina di ieri 7 ottobre a Melegnano, comune della città di Milano. L’uomo vietava alla compagna di uscire di casa, non poteva usare il telefono o collegarsi ai social network. Per impedirgli di fare queste cose la minacciava di morte, la maltrattava e insultava pesantemente.

Il 28enne era già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. I maltrattamenti e le minacce sono andate avanti da aprile 2019 fino a settembre 2020. In tutto questo tempo si è scagliato spesso e con molta violenza contro la compagna. Con il tempo l’uomo era diventato sempre più violento e aggressivo nei confronti della donna, proprio per questo lei ha trovato il coraggio di mettere fine alla loro relazione e di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarlo.

Dopo aver svolto le dovute indagini, i carabinieri hanno accertato le violenze subite dalla vittima dall’ormai ex compagno violento all’interno del loro appartamento a Melegnano. Gli agenti dopo aver rintracciato il 28enne lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. Lo hanno poi condotto nel carcere di Lodi.