Offlaga, 36enne ubriaco picchia ancora la compagna: lei lo fa arrestare

È successo nei giorni scorsi a Offlaga, comune della città di Brescia. Un uomo di 36 anni di origine marocchina, in preda alla rabbia, si è scagliato violentemente contro la compagna. La donna non gli aveva fatto nulla, lui era completamente ubriaco e ha sfogato la sua frustrazione contro di lei.

Non era la prima volta che l’uomo picchiava la compagna, i maltrattamenti andavano infatti avanti da tempo. Durante l’ultimo episodio di violenza, però, la vittima è riuscita a scappare alle botte del compagno violento e si è rifugiata dai suoi vicini di casa. Da lì ha chiamato le forze dell’ordine per chiedere aiuto e mettere finalmente fine a quello che era diventato per lei un incubo. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta pochi giorni fa a Offlaga. Alla vista degli agenti l’uomo non si è affatto calmato, al contrario ha continuato a minacciare di morte la compagna.

I carabinieri hanno arrestato il 36enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato portato nel carcere Canton Mombello. L’uomo però è già uscito, l’arresto è stato convalidato ma in attesa del processo sono stati disposti nei suoi confronti gli arresti domiciliari che sconterà a casa dei suoi genitori.