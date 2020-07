Roma, picchia la compagna, dopo l’arresto la minaccia: “Ti scanno”

La violenta vicenda è avvenuta poche sere fa nel quartiere Alessandrino di Roma, in via del Prato. Un uomo di 52 anni dopo una lite scoppiata in auto con la compagna per futili motivi ha iniziato a picchiarla con violenza mentre tornavano a casa. In seguito all’aggressione lui è sceso dal veicolo, mentre lei ha approfittato del momento di distrazione del marito per chiamare la sua vicina di casa e amica per raccontarle cosa fosse successo.

Dopo la telefonata la vicina di casa ha invitato la figlia della coppia a casa sua, quando i due sono rientrati c’erano ad attenderli la donna insieme alla loro figlia. L’amica della vittima ha provato a calmarla vedendola molto turbata. Poco dopo, intorno a mezzanotte, il 52enne si è affacciato dal balcone e senza pensarci due volte ha lanciato due vasi di fiori contro di loro. Immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda avvenuta nel quartiere Alessandrino di Roma, allarmata da alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna spaventata e con il labbro gonfio a causa delle percosse del marito violento. Ai poliziotti la vittima ha confessato che non era la prima volta che il compagno manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. Sul posto è intervenuto anche il personale medico che ha soccorso la donna. Il 52enne alla vista dei poliziotti non si è affatto calmato, gli agenti lo hanno arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni dolose. L’uomo dopo l’arresto ha minacciato di morte la compagna, dicendole che l’avrebbe scannata una volta uscito dal carcere.