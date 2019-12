Picchia la compagna per mesi: le chiede 20.000 euro per lasciarla in pace

È successo nei giorni scorsi a Roma, una donna di 35 anni di origine romena ha denunciato il compagno violento. L’uomo, un 32enne romeno, per circa otto mesi ha minacciato e picchiato violentemente la compagna, anche davanti alla figlia 17enne. Stanca di subire le percosse e i maltrattamenti del compagno violento, la vittima ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarlo.

La 35enne ai carabinieri ha raccontato che l’uomo la picchiava e minacciava di morte da circa otto mesi, le aveva anche fatto un’assurda proposta. Quale? L’uomo le aveva detto che avrebbe messo fine alla loro relazione e l’avrebbe lasciata in pace solo in cambio di una cifra di denaro pari a 20.000 euro. Poche sere fa, in seguito alle dovute indagini, gli agenti si sono recati a casa della coppia, un appartamento situato in via Anagni.

Giunti sul posto i carabinieri hanno arrestato il 32enne, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di lesioni, maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e atti persecutori. Dopo l’arresto per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli. La 35enne potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere picchiata e maltrattata dall’ex compagno violento.