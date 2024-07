Pontassieve, colpisce il padre con schiaffi e pugni: 18enne finisce in manette

La violenta aggressione si è svolta nei giorni scorsi a Pontassieve, comune della città di Firenze. Un ragazzo di 18 anni si è scagliato con violenza contro il padre tra le mura domestiche, in seguito ad un litigio scoppiato probabilmente per futili motivi. In seguito alla segnalazione di lite in famiglia immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si sono svolti i fatti.

Giunti sul posto, un appartamento situato a Pontassieve, gli agenti hanno trovato i genitori del ragazzo terrorizzati, lui invece era in evidente stato di agitazione. Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che aggrediva i familiari, in varie occasioni infatti aveva manifestato comportamenti violenti ai danni dei suoi genitori. In preda all’ira li aveva anche minacciati durante le varie discussioni scoppiate in casa.

Durante l’ultimo litigio il 18enne ha colpito il padre con violenti schiaffi e pugni, questa volta però l’uomo lo ha denunciato. Stanco di subire i maltrattamenti da parte del figlio ha raccontato tutto ai Carabinieri e per lui sono stati inevitabili le manette. Il ragazzo è stato infatti arrestato con la grave accusa di maltrattamenti contro i genitori ed è stato portato nel carcere di Sollicciano.

LEGGI ANCHE -> Villalba, aggredisce una donna per strada con un taglierino: arrestato 66enne