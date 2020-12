Torino, aggredisce l’anziana madre per i soldi della droga: arrestato

La violenta vicenda si è svolta nella giornata di ieri, giovedì 10 dicembre 2020 a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. In seguito all’ennesimo litigio scoppiato tra le mura domestiche, un uomo di 51 anni ha iniziato ad inveire contro l’anziana madre, una donna di 87 anni. L’ha anche aggredita fisicamente. Il motivo? Pretendeva da lei denaro per comprarsi la droga.

Le forti urla che provenivano dal loro appartamento hanno preoccupato non poco i loro vicini di casa, sono stati infatti loro ad allarmare le forze dell’ordine. Dopo aver ricevuto la segnalazione, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda violenta avvenuta ieri nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, la madre era terrorizzata. Fino a ieri l’anziana donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il figlio violento. Ai carabinieri ha raccontato che non era la prima volta che la minacciava e maltrattava. Andava su tutte le furie tutte le volte che si rifiutava di assecondare le sue richieste di denaro.

Il 51enne è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni dell’anziana madre. La donna è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa dei maltrattamenti subiti. Dopo averla visitata e medicata, i medici l’hanno dimessa con un prognosi di sette giorni per i lividi riportati alle braccia.