Ostia, 46enne rompe il naso all’anziana madre con un pugno: denunciato

La violenta vicenda si è svolta la scorsa notte a Ostia, nota frazione di Roma, all’interno di un appartamento situato in via delle Azzorre. Dopo un’accesa lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 46 anni si è scagliato con violenza contro l’anziana madre. In preda ad un attacco d’ira l’ha colpita con un pugno al volto rompendole le ossa nasali.

Ad allarmare le forze dell’ordine probabilmente sono stati i vicini di casa dopo aver sentito le forti urla e le richieste di aiuto della vittima. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta la scorsa notte a Ostia. Giunti all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato il 46enne in evidente stato di agitazione mentre picchiava l’anziana madre.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza. Dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima, il personale medico del 118 l’ha trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa dell’aggressione subita. I medici, dopo averla visita le hanno riscontrato la frattura delle ossa nasali. L’anziana donna non ha voluto denunciare formalmente il figlio violento. Il 46enne è stato denunciato a piede libero per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.