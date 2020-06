Ostia, picchia la moglie in strada perché voleva denunciarlo: arrestato

L’aggressione è avvenuta nella giornata di ieri 7 giugno 2020 a Ostia, nota frazione di Roma, in via dei Fabbri Navali. In seguito ad una lite scoppiata tra marito e moglie per futili motivi, un uomo di 30 anni si è scagliato violentemente contro la donna. I due erano in strada quando l’uomo ha iniziato a picchiare la moglie.

Stanca di subire i ripetuti maltrattamenti del marito violento, la vittima aveva deciso di denunciarlo per mettere fine violenze, sia fisiche che verbali ed è per questo che lui l’ha picchiata, Il 30enne voleva impedire alla moglie di recarsi in caserma. Sentendo le urla e le richieste di aiuto della donna, i carabinieri della vicina stazione si sono precipitati in strada per difendere la donna dalle percosse del marito. Gli agenti, dopo averlo bloccato l’uomo, hanno prestato i primi soccorsi alla vittima. Ai carabinieri la donna ha confessato che non era la prima volta che l’uomo la picchiava, i maltrattamenti e le minacce di morte andavano avanti da tempo. Quando i due litigavano lui, oltre ad offenderla e minacciarla, la picchiava con schiaffi e pugni.

Dopo aver accertato il comportamento violento del 30enne, i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo dopo l’arresto è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere picchiata e minacciata dal marito violento.