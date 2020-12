Misterbianco, per gelosia picchia la moglie: il figlio chiama i carabinieri

La violenta vicenda si è svolta la scorsa notte nella frazione di Lineri a Misterbianco, comune della città di Catania. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 45 anni ha aggredito la moglie con violenza. Ad assistere all’ennesimo episodio di violenza anche i tre figli della coppia di 9, 10 e 15 anni. È stato il figlio più grande della coppia ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

In seguito alla richiesta di aiuto, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta la scorsa notte nella frazione di Lineri a Misterbianco. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia hanno trovato la vittima e i suoi figli molto spaventati e turbati. Agli agenti la donna ha raccontato che il marito violento a causa della sua eccessiva e morbosa gelosia l’aveva afferrata per il collo tentando di strangolarla. L’uomo l’ha poi spinta sul pavimento e l’ha presa a pugni e calci. Dopo averla aggredita l’uomo si è dato alla fuga.

La donna è stata portata in ospedale per essere medicata in seguito alle percosse subite dal marito violento. A causa dell’aggressione ha riportato un trauma cervicale e una contusione costale emitorace destra, è stata ritenuta guaribile in circa dieci giorni. Mentre i carabinieri lo cercavano, il 45enne si è presentato di sua spontanea volontà in caserma. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere.