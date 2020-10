Borgonovo, ubriaco minaccia e aggredisce la moglie: 50enne in manette

Ennesimo caso di violenza sulle donne, questa volta i fatti si sono svolti pochi giorni fa a Borgonovo, comune della provincia di Piacenza in Emilia-Romagna. Un cinquantenne di origini indiane che fa il bracciante agricolo, dopo essere rientrato a casa ha litigato pesantemente con la moglie, anche lei di origini indiane. La grossa lite è scoppiata tra loro all’interno del loro appartamento per futili motivi. Sembra che lui fosse ubriaco.

In preda alla rabbia l’uomo ha iniziato ad insultare e minacciare la moglie, poco dopo l’ha anche picchiata con violenza. Le urla della vittima hanno spaventato non poco i vicini di casa della coppia. Sono stati infatti loro ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Dopo aver ricevuto la segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta pochi giorni fa a Borgonovo.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 50enne in evidente stato di agitazione. L’uomo stava ancora urlando contro la moglie. La donna era terrorizzata e in lacrime, dopo l’aggressione è stata accompagnata all’ospedale per ricevere le necessarie cure mediche. L’uomo è stato invece arrestato dai carabinieri con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. La donna potrà finalmente smettere di avere paura di essere picchiata e maltrattata dal marito violento.