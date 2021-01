Chieri, picchia e minaccia la moglie per anni: arrestato marito violento

Dopo anni di maltrattamenti e minacce è finalmente finito l’incubo di una donna, i fatti si sono svolti nella serata di martedì sera a Chieri, in provincia di Torino. Un uomo di 56 anni da quasi tre anni picchiava la moglie, spesso per punirla la faceva dormire in cantina. Il marito violento la costringeva anche a chiedere soldi per strada.

Nella serata di martedì 19 gennaio 2021 il 56enne è tornato a casa completamente ubriaco. In preda all’ira ha iniziato a gettare i vestiti della moglie e alcuni mobili dalla finestra, dopodiché si è scagliato con violenza contro di lei. Il marito l’ha prima insultata e minacciata di morte, l’ha poi colpita con un violento calcio sul costato. In preda alla paura la vittima è scappata di casa e si è rifugiata da una vicina, dove ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al suo incubo.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Chieri. Alla vista degli agenti l’uomo non si è affatto calmato, ha infatti provato ad aggredire anche loro. Dopo averlo bloccato i carabinieri hanno arrestato il 56enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa dell’aggressione. Ora che il marito è in carcere potrà finalmente smettere di avere paura di essere maltrattata e picchiata.