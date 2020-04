Ancona, ubriaco picchia la moglie e si scaglia contro la polizia: arrestato

Ennesimo episodio di violenza domestica, questa volta la violenta vicenda si è svolta ad Ancona, all’interno di un appartamento situato nel quartiere del Piano. L’ennesima lite per futili motivi tra moglie e marito è scoppiata lunedì 6 aprile. Le disperate urla e le richieste di aiuto della donna hanno preoccupato non poco i suoi vicini di casa. Sono stati infatti loro ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al litigio e salvare la donna.

In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta lunedì ad Ancona. Giunti sul posto gli agenti hanno placato gli animi e messo in sicurezza la famiglia dell’uomo violento. La moglie era ancora a terra con diversi lividi causati dalle percosse del marito. Alla vista dei poliziotti l’uomo, un 35enne di origine romena, non si è subito calmato. L’uomo era visibilmente ubriaco, all’inizio si è scagliato contro gli agenti e ha provato a spintonarli.

La vittima è stata soccorsa dalla Croce Gialla, le ferite riportate a causa dell’aggressione sono state giudicate guaribili in sette giorni. Dopo essere stata medicata, la donna ha denunciato il marito violento. Agli agenti ha confessato che i maltrattamenti andavano avanti ormai da anni, lei non aveva però mai avuto il coraggio di denunciarlo. Il 35enne è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto per lui si sono aperte le porte del carcere di Montacuto.