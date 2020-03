Formia, tenta di aggredire la compagna e i poliziotti: arrestato

È successo a Formia, in provincia di Latina. Un uomo del Gambia in preda alla furia ha tentato di aggredire la compagna dopo una lite scoppiata all’interno del loro appartamento per banali motivi. Ad assistere alla violenta vicenda anche la figlia di un anno della coppia, una loro amica e la figlia 15enne della donna, avuta da un matrimonio precedente.

In preda alla paura hanno subito chiamato le forze dell’ordine per evitare che la situazione si trasformasse in una vera tragedia. In seguito alla richiesta di aiuto, immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo del violento episodio avvenuto a Formia. Alla vista degli agenti l’uomo ha continuato ad essere aggressivo, soprattutto nei confronti della compagna e di sua figlia di 15 anni. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine l’uomo aveva provato a picchiare la compagna, è stata l’amica ad impedirglielo.

Non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti violenti nei confronti della compagna, lo scorso 9 marzo lei lo aveva già denunciato per lesioni e maltrattamenti. Mentre la donna parlava con i poliziotti, l’uomo ha iniziato a distruggere diversi oggetti all’interno dell’appartamento, si è poi scagliato contro gli agenti. I poliziotti dopo averlo bloccato lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.