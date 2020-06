Albano Laziale, ubriaco picchia l’anziana madre con calci e pugni: arrestato

Nella giornata di ieri 16 giugno 2020 un uomo di 46 anni ha aggredito l’anziana madre, una donna di 70 anni, all’interno del loro appartamento situato ad Albano Laziale, in via Giuseppe Verdi. Il motivo? L’uomo per l’ennesima volta era tornato a casa ubriaco, non appena è entrato in casa è caduto. La madre si è subito avvicinata al figlio per aiutarlo, lui ha iniziato però a sfogare la sua rabbia contro di lei, colpendola con calci, pugni e schiaffi.

In preda alla paura l’anziana donna per sfuggire ai maltrattamenti del figlio violento è scappata e si è rifugiata da una vicina di casa. Da lì la 70enne ha allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. I poliziotti dopo la segnalazione si sono precipitati sul luogo della violenta aggressione avvenuta ieri ad Albano Laziale. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna terrorizzata e in lacrime, insieme sono entrati nel suo appartamento dove hanno trovato il 46enne in evidente stato di agitazione. Alla vista degli agenti l’uomo non si è affatto calmato, ha minacciato anche gli agenti in modo alquanto aggressivo.

I poliziotti hanno subito bloccato l’uomo e lo hanno portato in commissariato. Lui ha continuato a scagliarsi contro gli agenti, ha provato anche a scappare. Il 46enne è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. La 70enne è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse del figlio. Agli agenti ha confessato che i maltrattamenti andavano avanti da tempo, non lo aveva mai denunciato perché cercava di tutelarlo.