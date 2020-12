Trullo, minaccia il padre e aggredisce la madre e la sorella: arrestato

La violenta vicenda si è svolta nella serata di ieri, domenica 6 dicembre 2020 a Trullo, una nota zona di Roma. Un uomo di 36 anni ha minacciato il padre con due coltelli da cucina tra le mura della loro abitazione. In preda alla paura la madre e la sorella si sono messe in mezzo per difenderlo, ma l’uomo si è scagliato anche contro di loro. Le ha colpite con molta violenza con schiaffi e e pugni.

Preoccupati per le forti urla e le richieste di aiuto provenire dall’appartamento in cui il 36enne viveva con la sua famiglia, sono stati i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della violenta aggressione, nel quartiere Trullo di Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la madre e la sorella del 36enne terrorizzate e in lacrime. Entrambe hanno raggiunto di corsa i poliziotti per spiegare cosa fosse successo in casa. Le due agli agenti hanno anche detto che il figlio/fratello era alterato perché sotto l’effetto della cocaina.

La sorella del 36enne ha raccontato che negli ultimi giorni più volte sia lei che i suoi genitori erano stati aggrediti dal fratello, ogni loro tentativo di calmarlo si era rivelato inutile. Madre e figlia sono state traportate in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. Il 36enne è stato invece arrestato e condotto nel carcere di Rebibbia per maltrattamenti in famiglia.