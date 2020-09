Roma, 47enne lascia la madre senza ossigeno sul pianerottolo: arrestato

È successo nella mattinata di venerdì 18 settembre a Roma, nella zona San Paolo. Un uomo di 47 anni ha lasciato l’anziana madre sul pianerottolo del loro appartamento, senza la bombola di ossigeno. La donna sarebbe potuta morire. In preda alla paura è stata la sorella dell’uomo ad allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto.

In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo nel cortile del palazzo, era in evidente stato di agitazione, aveva fatto abuso di alcool. La sorella del 47enne ai poliziotti ha raccontato che la precedente notte l’uomo completamente ubriaco aveva iniziato ad insultare e minacciare sia lei che la madre. In mattinata ha poi buttato l’anziana madre fuori di casa. L’ha fatta rimanere seduta sul pianerottolo, su una sedia e senza ossigeno.

La sorella dell’uomo, che vive nello stesso palazzo della madre e del fratello, dopo essersi accorta che la madre era sul pianerottolo l’ha portata a casa sua ma aveva bisogno dell’ossigeno che il 47enne le aveva negato. I poliziotti si sono recati a casa dell’uomo per prendere la bombola di ossigeno e portarla alla donna anziana, hanno anche chiamato il 118. Il personale medico ha subito trasportato la donna in ospedale per insufficienza respiratoria. La donna, stanca delle continue minacce e dei maltrattamenti, ha denunciato il figlio. Il 47enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto nel carcere di Regina Coeli.