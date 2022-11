I fatti si sono svolti a Roma, dove un uomo di 59 anni dopo essere andato a prendere l’anziano padre in ospedale lo ha rinchiuso in casa. In preda alla preoccupazione è stata la madre ad allarmare le forze dell’ordine, perché temeva che il figlio avrebbe fatto del male al marito.

Agli agenti l’anziana donna ha confessato che sia lei che il marito subiscono da tempo i maltrattamenti del figlio violento. Lei per paura si era infatti rifugiata a casa di alcuni familiari. In seguito alla denuncia i poliziotti si sono immediatamente recati a casa del 59enne, a Roma, dove hanno subito fatto i conti con la sua ira. Non appena li ha visti arrivare l’uomo ha iniziato subito ad insultare la madre e gli altri familiari. Ha tentano anche di aggredirli fisicamente ma i militari glielo hanno impedito. In preda all’ira ha opposto anche resistenza contro gli agenti, colpendoli dei calci.

I poliziotti hanno quindi bloccato e arrestato il 59enne con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopodiché è stato portato in Carcere. L’anziano padre è stato invece affidato alle cure dei familiari. Lui e la moglie potranno finalmente smettere di avere paura del figlio violento.

