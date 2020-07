Roma, viola il divieto di avvicinamento e aggredisce la madre: arrestato

La violenta vicenda si è svolta pochi giorni fa a Roma, nella zona Val Melaina. Un ragazzo di 22 anni si è presentato a casa della madre e l’ha ferita dopo un’accesa lite scoppiata tra loro tra le mura domestiche. Non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei suoi confronti. Più volte si è presentato a casa della madre e l’ha aggredita nelle ultime settimane, proprio per questo era stato emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla donna.

Il 22enne ha ignorato il divieto di avvicinamento ed è tornato dalla madre. Mentre discutevano animatamente le ha restituito il telefono che le aveva preso giorni prima. Non appena si è accorto che la donna era intenzionata ad allarmare le forze dell’ordine le ha preso il cellulare dalle mani torcendole il braccio, ha poi minacciato di gettarlo fuori dalla finestra. La vittima è riuscita comunque a chiamare la polizia per chiedere aiuto.

In seguito alla richiesta di aiuto della donna i poliziotti si sono precipitati sul luogo della vicenda avvenuta pochi giorni fa nella zona Val Melaina di Roma. Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato la donna terrorizzata e in lacrime, il figlio era visibilmente agitato e nervoso. La madre del giovane ragazzo è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. I medici le hanno riscontrato trauma contusivo all’arto superiore destro e diverse escoriazioni, l’hanno poi dimessa con cinque giorni di prognosi. Il 22enne è stato invece arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre.