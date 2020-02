Vigonza, si scaglia contro i suoi genitori e ferisce il padre: arrestato 33enne

È successo nella serata di ieri mercoledì 26 febbraio a Vigonza, comune della città di Padova. Un uomo di 33 anni, in preda ad un attacco d’ira ha sfogato la sua rabbia contro i suoi genitori all’interno dell’appartamento in cui vive insieme a loro. Non era la prima volta che l’uomo si scagliava violentemente contro i suoi genitori. In preda alla paura sono stati proprio loro ad allarmare le forze dell’ordine.

Dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto da parte delle vittime, i carabinieri si sono precipitati sul luogo della violenta aggressione avvenuta ieri sera a Vigonza. Giunti sul posto hanno trovato il 33enne mentre inveiva contro i suoi genitori. Agli agenti le vittime hanno raccontato che il figlio li aveva aggrediti dopo che i tre avevano discusso animatamente tra le mura domestiche. Il figlio si era scagliato soprattutto contro il padre, un uomo di 65 anni, quest’ultimo aveva provato a fermarlo ma lo ha fatto infuriare maggiormente.

In seguito all’aggressione il padre del 33enne è stato portato al pronto soccorso per ricevere le cure adeguate, aveva una ferita alla testa. Dopo averlo visitato e medicato, i medici lo hanno dimesso con una prognosi di 8 giorni. Il figlio violento della coppia è stato invece arrestato per maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere Due Palazzi.