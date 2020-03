Civitavecchia, calci e pugni al padre 79enne dopo una lite: arrestato

È successo nella serata di ieri 29 marzo 2020 a Civitavecchia, comune della città di Roma. Dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 40 anni si è scagliato con violenza contro l’anziano padre di 79 anni. In preda alla rabbia l’uomo ha iniziato a colpire il padre con violenti calci e pugni.

A chiamare le forze dell’ordine sono stati probabilmente i vicini di casa dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto dell’anziano uomo. Dopo aver ricevuto la segnalazioni di lite in appartamento, i carabinieri di Civitavecchia si sono precipitati sul luogo della violenta aggressione. Giunti all’interno dell’appartamento hanno trovato il 40enne in evidente stato di agitazione mentre inveiva contro il padre. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza.

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi dal personale del 118, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse. I medici dopo aver visitato e medicato il 79enne gli hanno riscontrato una frattura alle costole. Lo hanno ritenuto guaribile in 20 giorni. Intanto il 40enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dopo l’arresto per lui si sono aperte le porte del carcere di Civitavecchia.