Roma, 47enne maltratta la compagna davanti alla cognata: arrestato

È successo a Roma, all’interno di un’abitazione situata nella zona del quartiere Trionfale. Un uomo di 47 anni si è scagliato contro la compagna dopo una lite scoppiata per futili motivi. All’interno dell’appartamento c’erano anche la cognata e sua figlia. Le due nel pomeriggio avevano accompagnato la vittima in commissariato per denunciare il compagno violento dopo l’ennesimo episodio di violenza domestica.

Infastidito dalla presenza della cognata e della figlia il 47enne ha minacciato e strattonato la compagna. Dopo aver ricevuto una segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Roma. Giunti sul posto i poliziotti hanno subito notato la tensione che c’era in casa a causa del litigio. La vittima era molto spaventata e turbata. A causa delle ferite riportate in seguito all’aggressione è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure adeguate.

Nel 2013 l’uomo era stato già arrestato per maltrattamenti in famiglia. Questo non era però servito a fargli cambiare atteggiamento nei confronti della compagna quando nel 2015 lei ha deciso di concedergli un’altra possibilità. Quando i due hanno iniziato a vivere di nuovo insieme sono ricominciati i litigi, le minacce e le botte. In alcuni casi l’uomo è stato violento anche con il figlio minorenne. I poliziotti hanno arrestato il 47enne con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.