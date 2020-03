Roma, picchia la compagna incinta poi tenta di strangolarla: arrestato

La terribile vicenda si è svolta nel pomeriggio di martedì 3 marzo a Roma, nel quartiere Appio Latino. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 29 anni dell’Afghanistan ha aggredito con violenza la compagna, una donna di 28 anni di origine romena, nonostante fosse incinta.

In preda alla furia l’uomo ha preso la donna per i capelli e l’ha buttata sul divano con violenza, subito dopo l’ha colpita con schiaffi e pugni. Il 29enne ha tentato poi di strangolare la compagna. Mentre le stringeva le mani al collo minacciava di ucciderla. Dopo essere stati avvertiti, probabilmente dai vicini di casa della coppia dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto della donna, i carabinieri si sono precipitati sul luogo della vicenda avvenuta nel quartiere Appio di Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione. I carabinieri l’hanno subito bloccato e prestato i primi soccorsi alla donna.

La 28enne è stata trasportata all’ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione subita, cure che però ha rifiutato ed è andata via. A confermare l’aggressione anche il fratello della vittima, presente all’interno dell’appartamento mentre la sorella e il compagno litigavano. I carabinieri hanno arrestato il 29enne con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Regina Coeli.