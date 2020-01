Roma, picchia la compagna con calci e pugni: 35enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nella serata di venerdì 3 gennaio all’interno di un’abitazione situata in via Corchiano a Tomba di Nerone, una nota zona di Roma. Un uomo di 35 anni originario dello Sri Lanka, a seguito di una furiosa lite scoppiata per banali motivi, ha iniziato a picchiare la compagna di 49 anni originaria del Perù.

Mentre i due litigavano in modo alquanto animato, l’uomo ha inziato a strattonarla con violenza, dopodiché l’ha buttata a terra e l’ha colpita con diversi pugni e calci. Dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dall’appartamento della vittima, i vicini di casa si sono spaventati e hanno allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta pochi giorni fa a Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 35enne in un evidente stato di agitazione e lo hanno subito bloccato. Intanto, la 49enne è stata trasportata al pronto soccorso per ricevere le cure adeguate a seguito dell’aggressione.

Dopo averla medicata i medici l’hanno dimessa con una prognosi di 25 giorni, ha riportato una contusione alla testa, una frattura alla mano, ecchimosi al viso e altro contusioni all’addome e alla schiena. Agli agenti la donna ha ammesso che non era la prima volta che il compagno la picchiava, fino ad ora non aveva però trovato il coraggio di denunciarlo. Il 35enne è stato arrestato con le accuse di lesioni personale e maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli.