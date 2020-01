Monteverde, 43enne ubriaco minaccia di uccidere il padre: arrestato

È successo a Monteverde, noto quartiere di Roma. Un uomo di 43 anni in seguito ad una furiosa lite, scoppiata per futili motivi, ha minacciato di morte il padre, ha minacciato anche di dare fuoco alla sua macchina. Dopo la lite l’uomo è andato via di casa. Al suo ritorno era completamente ubriaco, ha continuato a sfogare la sua rabbia contro il padre.

Il padre del 43enne, in preda alla paura per le minacce del figlio, aveva già allarmato le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della vicenda. Giunti sul posto, i poliziotti del commissariato Monteverde, hanno trovato l’uomo che minacciava ancora il padre. Dopo averlo bloccato, gli agenti lo hanno accompagnato in commissariato. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per minacce aggravate nei confronti dell’anziano padre. Ciò non è però servito a far cambiare atteggiamento al 43enne, rientrato a casa ha infatti continuato a minacciare il padre e gli ha lanciato un vaso. L’uomo ha poi tentato di colpire il padre con il bastone di una scopa.

Sul posto sono intervenuti di nuovo i poliziotti per mettere fine all’aggressione del 43enne nei confronti del padre. Gli agenti lo hanno riaccompagno in commissariato, questa volta lo hanno però arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia e lo hanno portato in carcere. L’anziano signore potrà tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura delle minacce e dei maltrattamenti del figlio violento.