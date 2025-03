FIVE LUXE e Pacha, le “ICONS” sono di casa a Dubai

Dubai, la città dell’eccesso, del lusso sfrenato e dei sogni più scintillanti, ha appena alzato l’asticella del clubbing mondiale. Il FIVE LUXE, gioiello di Jumeirah Beach Residence, non è solo un hotel di fascia ultra-lusso, ma un vero e proprio tempio della musica elettronica. E con l’apertura di Playa Pacha, la versione mediorientale del leggendario club ibizenco, la nightlife di Dubai ha ufficialmente cambiato marcia.

Da aprile a maggio 2025, Pacha ICONS trasformerà le notti del Golfo Arabico in un festival a cielo aperto. Black Coffee, CamelPhat, Marco Carola, Blond:ish, Rampa e tanti altri daranno il via a un’era clubbing che fonde lo spirito ribelle di Ibiza con la grandiosità di Dubai.

Playa Pacha: tra sabbia, skyline e beat letali

Entri a FIVE LUXE e la prima cosa che noti è una gigantesca ciliegia riflettente: un’icona, un manifesto. Pacha è arrivato, e il suo stile è inconfondibile. Playa Pacha è un beach club privato che di giorno è un’oasi esclusiva con viste mozzafiato sul mare e su Ain Dubai, la ruota panoramica più grande del mondo. Ma quando il sole cala, il party si accende.

L’evento inaugurale del 3 aprile sarà nelle mani di Black Coffee, maestro del groove afro-house, che con il duo Parallelle darà il via alle danze. Il 25 aprile toccherà a Marco Carola, re indiscusso del minimal techno, seguito da Gerd Janson e Fabrice. Blond:ish, la visionaria DJ e produttrice canadese, tornerà il 10 maggio per chiudere la stagione in bellezza insieme ad Anotr e Toman, mentre l’11 maggio il sipario calerà con CamelPhat e un set da brividi.

Abbiamo vissuto l’anteprima di questa magia a febbraio, quando Blond:ish ha infiammato il palco. Tra cosmic house, afro-beat e remix ipnotici (Moby’s Natural Blues su tutti), il pubblico era in trance. Il caldo di Dubai a febbraio? Solo un altro plus per un’esperienza che sembra un viaggio fuori dal tempo.

FIVE LUXE : molto più di un club

Ma FIVE LUXE non è solo Playa Pacha. Qui il divertimento è un concetto onnicomprensivo: si passa dalle suite con piscina privata al Paradiso Dubai, il rooftop bar più cool della città, dove cocktail surreali incontrano una vista panoramica da brividi. A Ronin, il ristorante giapponese, il sushi si sposa con un gong d’accoglienza, mentre Goose Island Tap House è il rifugio perfetto per chi vuole cambiare ritmo e gustarsi un po’ di rock e F1 Simulator tra una pinta e un burger gourmet.

E se hai bisogno di ricaricare le batterie dopo una notte da leoni, il ReFIVE Spa è un’oasi perfetta per tornare in forma prima del round successivo.

FIVE PALM: il fratello maggiore che non scherza

A pochi minuti di macchina, il FIVE PALM Jumeirah alza ulteriormente la posta. Qui, al Bohemia Beach Club, i migliori DJ internazionali firmano set esclusivi in un’atmosfera che è puro hedonismo. Non è un caso che artisti come Chris Stussy e Lost Frequencies abbiano scelto il FIVE MUSIC Studio, situato all’ultimo piano, per le loro produzioni. L’obiettivo? Creare hit direttamente dove nascono le serate più leggendarie.

Dubai può diventare la nuova Ibiza?

Il legame tra Dubai e Ibiza è sempre più stretto. Ma la domanda è: può Dubai davvero eguagliare – o addirittura superare – la mecca mondiale della musica elettronica?

Il Pacha Group ha cinquant’anni di storia e ha scritto pagine indelebili nel clubbing mondiale. Ora, con l’acquisizione da parte di FIVE Holdings, il marchio si è reinventato, puntando tutto su una città che ha mezzi e ambizione per dominare la scena. Qui non esistono limiti: gli impianti audio sono spaziali, la produzione degli eventi è hollywoodiana e il pubblico è internazionale.

Pacha ICONS: il clubbing del futuro è qui

Mentre il mondo si chiede quale sarà il prossimo passo dell’evoluzione del clubbing, Dubai ha già la risposta. Il FIVE LUXE e Playa Pacha non sono solo un nuovo capitolo, ma un’intera nuova dimensione della nightlife. La ciliegia ha messo radici nel deserto. E la festa è appena iniziata.