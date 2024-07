Roma, ragazzo spara quattro colpi di pistola per gelosia: denunciato 23enne

La vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, domenica 14 luglio a Roma, con esattezza nei pressi del camping Fabulous di via di Malafede 205, situato in zona Casal Palocco. Diverse sono state le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine da parte di alcuni villeggianti che si sono spaventati dopo aver sentito dei colpi di arma da fuoco, rivelatesi poi una scacciacani.

Sul posto immediato è stato l’intervento della Polizia. Dalle indagini è emerso che a sparare a salve è stato un ragazzo di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, fortunatamente però non ci sono stati feriti. Il ragazzo ha sparato tre colpi in aria, uno invece era indirizzato ad un ragazzo egiziano, un dipendente del camping situato a Roma.

Ben presto è stata fatta luce sulla pericola vicenda, i poliziotti indagando hanno infatti scoperto che il ragazzo che il 23enne voleva colpire è il fidanzato di sua sorella. Il suo insano gesto è stato dettato dalla gelosia, non è noto però quale fosse la ragione dei loro attriti, probabilmente non approvava la relazione sentimentale. Le indagini della Polizia sono ancora in corso, intanto il 23enne è stato denunciato.

