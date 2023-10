Roma, non accetta la rottura e picchia l’ex: arrestato 26enne

Da mesi l’ex fidanzato continuava a minacciarla e perseguitarla, i fatti si sono svolti a Roma. La vittima aveva deciso di mettere fine alla loro storia d’amore un paio di mesi fa a causa dell’eccessiva gelosia dell’ex fidanzato, un ragazzo di 26 anni di origine egiziana. Una rottura che però lui non riusciva ad accettare, continuava infatti a tempestarla di telefonate e messaggi e le diceva che doveva dirglielo quando andava a lavoro.

Proprio al rientro dal lavoro la ragazza è stata raggiunta dall’ex fidanzato che l’ha aggredita. Immediato è stato però l’intervento delle forze dell’ordine che hanno riportato il sereno. Qualche ora dopo il 26enne si è presentato a casa dell’ex fidanzata a Roma, dove l’ha aggredita per l’ennesima volta e l’ha colpevolizzata per aver chiamato la Polizia. In preda alla paura la ragazza è riuscita a darsi alla fuga ed è stata salvata dagli agenti. Ai poliziotti ha raccontato che da qualche mese aveva lasciato l’ex perché era troppo geloso, lui però non si è mai arreso.

La vittima è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie. In seguito ai dovuti accertamenti e alle medicazioni è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Nei confronti del 26enne invece è stato emesso un divieto di avvicinamento all’ex fidanzata, dovrà anche tenere il braccialetto elettronico.

LEGGI ANCHE -> Osilo, partorisce e abbandona il figlio sotto un’auto: arrestata 29enne