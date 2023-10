Osilo, partorisce e abbandona il figlio sotto un’auto: arrestata 29enne

I fatti si sono svolti nella mattinata di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023 in provincia di Sassari, a Osilo. Un neonato è stato trovato sotto un’auto parcheggiata, era nudo e con il cordone ombelicale tagliato. Il piccolo era nato solo poche ore prima e ha già dovuto affrontare un incredibile dramma, un abbandono che avrebbe potuto costargli la vita.

La segnalazione è arrivata intorno alle 5.30 del mattino da Osilo. Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 e delle forze dell’ordine sul luogo della vicenda. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie, gli sono stati riscontrati i primi segni di ipotermia ma fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone. La madre del neonato è stata già rintracciata ed è ricoverata in ospedale, dove è piantonata dagli agenti, anche le sue condizioni di salute sono buone.

Stando alle prime informazioni sul caso la 29enne avrebbe partorito nella notte in camera sua, senza alcuna assistenza. Dopodiché ha tagliato il cordone ombelicale e ha portato il figlio in strada per abbandonarlo. Ad accorgersi dell’accaduto è stata la nonna della donna, che ha subito chiesto aiuto. La madre del neonato è stata arrestata con la grave accusa di tentato omicidio, al momento è ancora piantonata in ospedale.

