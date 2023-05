Cremnago di Inverigo, 62enne spara all’ex poi si toglie la vita: figlie sotto shock

La tragica vicenda si è svolta in provincia di Como, a Cremnago di Inverigo, nel pomeriggio di venerdì 5 maggio 2023. Un uomo di 62 anni dopo una violenta lite con l’ex compagna di 32 anni l’ha colpito con un colpo di pistola. Fortunatamente l’ha presa solo di striscio sul volto, lei in preda alla paura si è data alla fuga. Lui invece si è chiuso in casa con le figlie di 6 e 8 anni.

In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti i fatti, a Cremnago di Inverigo. Una delle figlie della coppia ha dimostrato grande coraggio, ha infatti lanciato le chiavi dell’appartamento fuori dalla finestra per consentire agli agenti di entrare in casa. Non appena i Carabinieri hanno provato ad entrare nell’abitazione il 62enne si è chiuso in camera da letto e si è tolto la vita utilizzando la stessa pistola usata per ferire l’ex compagna.

Sul posto oltre ai Carabinieri e ai sanitari del 118 si sono recati anche i Vigili del fuoco, le due bambine non hanno riportato alcuna ferita ma sono entrambe sotto shock per l’accaduto. Insieme alla madre sono state portate al Sant’Anna.

